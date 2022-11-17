Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область. Больше всего пострадал Никополь
Российские оккупанты совершили очередной обстрел ряда общин Днепропетровской области, использовав "Грады" и тяжелую артиллерию при нанесении ударов этой ночью.
Об этом 17 ноября пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.
"Россияне направили свои "Грады" и тяжелую артиллерию на четыре общины - Мировскую, Марганецкую, Красногригорьевскую и Никопольскую", - рассказал чиновник.
К счастью, жертв среди гражданских в результате ночного обстрела нет.
"Больше всего пострадал Никополь. Там изуродованы 20 многоэтажных и частных домов, с десяток хозяйственных построек, колледж, автомобили, газопровод и линии электропередач. Без электричества 6000 абонентов", - сообщил Резниченко.
Кроме того, из-за обстрела обесточена насосная станция местного водоканала. Таким образом более 40 тысяч семей остались без воды.
Глава ОВА отметил, что энергетики проводят ремонтные работы и чинят линии.
Последствия российского обстрела Днепропетровской области ночью 17 ноября (фото: t.me/dnipropetrovskaODA)
В других районах Днепропетровской области ночь прошла с тревогой, но без атак.
Напомним, российские захватчики бьют по Никопольскому району в Днепропетровской области практически регулярно. Прошлой ночью, 16 ноября, оккупанты атаковали три громады района с "Градов" и тяжелой артиллерии.
Перед этим, 15 ноября, ночью обстреляли Марганецкую, Красногригорьевскую и Никопольскую общины, выпустив более 60 снарядов.
А до этого, в ночь на 13 ноября, войска РФ обстреляли Никопольский район, в результате чего две женщины получили ранения.
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