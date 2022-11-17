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Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область. Больше всего пострадал Никополь

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Днепропетровская область, Четверг 17 ноября 2022 07:50
Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область. Больше всего пострадал Никополь Фото: российские оккупанты обстреляли Днепропетровскую область (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Российские оккупанты совершили очередной обстрел ряда общин Днепропетровской области, использовав "Грады" и тяжелую артиллерию при нанесении ударов этой ночью.

Об этом 17 ноября пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

"Россияне направили свои "Грады" и тяжелую артиллерию на четыре общины - Мировскую, Марганецкую, Красногригорьевскую и Никопольскую", - рассказал чиновник.

К счастью, жертв среди гражданских в результате ночного обстрела нет.

"Больше всего пострадал Никополь. Там изуродованы 20 многоэтажных и частных домов, с десяток хозяйственных построек, колледж, автомобили, газопровод и линии электропередач. Без электричества 6000 абонентов", - сообщил Резниченко.

Кроме того, из-за обстрела обесточена насосная станция местного водоканала. Таким образом более 40 тысяч семей остались без воды.

Глава ОВА отметил, что энергетики проводят ремонтные работы и чинят линии.

Последствия российского обстрела Днепропетровской области ночью 17 ноября (фото: t.me/dnipropetrovskaODA)

В других районах Днепропетровской области ночь прошла с тревогой, но без атак.

Напомним, российские захватчики бьют по Никопольскому району в Днепропетровской области практически регулярно. Прошлой ночью, 16 ноября, оккупанты атаковали три громады района с "Градов" и тяжелой артиллерии.

Перед этим, 15 ноября, ночью обстреляли Марганецкую, Красногригорьевскую и Никопольскую общины, выпустив более 60 снарядов.

А до этого, в ночь на 13 ноября, войска РФ обстреляли Никопольский район, в результате чего две женщины получили ранения.

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