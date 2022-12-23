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Окупанти обстріляли з важкої артилерії два міста в Дніпропетровській області

Фото: російські окупанти обстріляли Дніпропетровську область (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Російські окупанти в ніч проти 23 грудня обстріляли два міста на Дніпропетровщині. Внаслідок ворожих атак постраждали будинки, господарські будівлі та газопровід в одному з населених пунктів.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентина Резніченка.

"Двічі російська важка артилерія накрила вогнем нічну Нікопольщину… Завдала ударів по двох містах - Нікополю та Марганцю", - йдеться у повідомленні.

Чиновник зазначив, що внаслідок ворожих обстрілів люди, на щастя, вціліли.

"У Нікополі російські снаряди понівечили приватні будинки, господарські споруди та газогін. У Марганці наслідки обстрілу з'ясовуються", - розповіли голова ОВА.

В інших районах Дніпропетровської області обійшлася без атак.

Раніше повідомлялося, що минулої ночі війська РФ обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровської області, випустивши понад 50 снарядів, внаслідок чого поранено 8-річну дитину.

Нагадаємо також, що вночі 22 грудня російські солдати знову обстріляли Очаків Миколаївської області, і тоді було завдано ракетного удару.

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Дніпропетровська областьВійна Росії проти України