Окупанти обстріляли з важкої артилерії два міста в Дніпропетровській області

Російські окупанти в ніч проти 23 грудня обстріляли два міста на Дніпропетровщині. Внаслідок ворожих атак постраждали будинки, господарські будівлі та газопровід в одному з населених пунктів.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентина Резніченка.
"Двічі російська важка артилерія накрила вогнем нічну Нікопольщину… Завдала ударів по двох містах - Нікополю та Марганцю", - йдеться у повідомленні.
Чиновник зазначив, що внаслідок ворожих обстрілів люди, на щастя, вціліли.
"У Нікополі російські снаряди понівечили приватні будинки, господарські споруди та газогін. У Марганці наслідки обстрілу з'ясовуються", - розповіли голова ОВА.
В інших районах Дніпропетровської області обійшлася без атак.
Раніше повідомлялося, що минулої ночі війська РФ обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровської області, випустивши понад 50 снарядів, внаслідок чого поранено 8-річну дитину.
Нагадаємо також, що вночі 22 грудня російські солдати знову обстріляли Очаків Миколаївської області, і тоді було завдано ракетного удару.
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