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Оккупанты обстреляли из тяжелой артиллерии два города в Днепропетровской области

Фото: российские оккупанты обстреляли Днепропетровскую область (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Российские оккупанты в ночь на 23 декабря обстреляли два города в Днепропетровской области. В результате вражеских атак пострадали дома, хозяйственные постройки и газопровод в одном из населенных пунктов.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram главы Днепропетровской областной военной администрации Валентина Резниченко.

"Дважды российская тяжелая артиллерия накрыла огнем ночную Никопольщину. Нанесла удары по двум городам - Никополю и Марганцу", - говорится в сообщении.

Чиновник отметил, что в результате вражеских обстрелов люди, к счастью, уцелели.

"В Никополе российские снаряды изуродовали частные дома, хозяйственные постройки и газопровод. В Марганце последствия обстрелов выясняются", - рассказали глава ОВА.

В других районах Днепропетровской области обошлась без атак.

Ранее сообщалось, что прошлой ночью войска РФ обстреливали Никопольский район Днепропетровской области, выпустив более 50 снарядов, вследствие чего ранен 8-летний ребенок.

Напомним также, что ночью 22 декабря российские солдаты снова обстреляли Очаков Николаевской области, и тогда был нанесен ракетный удар.

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