Окупанти обстріляли будівлю поліції у Кривому Розі: один загиблий, багато поранених

"Кривий Ріг. Приліт по середмістю. Зруйнована одна із адмінбудівель поліції. Внаслідок російського удару загинув поліцейський. Ще трьох рятувальники ДСНС дістали з-під завалів. Вони у важкому стані", - розповів він.

За словами Клименка, станом на 10 ранку 25 осіб отримали травми.

"Надзвичайники на місці прильоту гасять пожежу площею 200 квадратних метрів. Крім того, постраждали ще розміщені поруч житлові будинки. Тривають рятувальні роботи", - додав він.

Фото з місця обстрілу будівлі поліції у Кривому Розі 8 вересня (t.me/Klymenko_MVS, t.me/dnipropetrovskaODA)

Оновлено. За даними голови військової адміністрації Кривого Рогу Олександра Вілкула, ворожа ракета влучила до адмінбудівлі, в якій було кілька офісів - у тому числі офіс Фонду Олександра Вілкула "Українська перспектива".

В місті вже розгортають штаб допомоги людям у Школі мистецтв (колишній Центрально-Міський райком), за пам'ятником Святому Миколаю.

Обстріл Кривого Рогу

Вранці 8 вересня в Україні було оголошено повітряну тривогу, зокрема в Дніпропетровській області, через загрозу ракетного обстрілу. Під час тривоги у Кривому Розі Дніпропетровської області пролунав вибух. Мешканців просили не знімати місце "прильоту".