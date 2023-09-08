Оккупанты обстреляли здание полиции в Кривом Роге: один погибший, много раненых

"Кривой Рог. Прилет по центру. Разрушено одно из админзданий полиции. В результате российского удара погиб полицейский. Еще троих спасатели ГСЧС достали из-под завалов. Они в тяжелом состоянии", - рассказал он.

По словам Клименко, по состоянию на 10 утра 25 человек получили травмы.

"Работники ГСЧС на месте прилета тушат пожар площадью 200 квадратных метров. Кроме того, пострадали еще расположенные рядом жилые дома. Продолжаются спасательные работы", - добавил он.

Фото с места обстрела здания полиции в Кривом Роге 8 сентября (t.me/Klymenko_MVS, t.me/dnipropetrovskaODA)

Обновлено. По данным главы военной администрации Кривого Рога Александра Вилкула, вражеская ракета попала в админздание, в котором находилось несколько офисов - в том числе офис Фонда Александра Вилкула "Украинская перспектива".

В городе уже разворачивают штаб помощи людям в Школе искусств (бывший Центрально-Городской райком), за памятником Святому Николаю.

Обстрел Кривого Рога

Утром 8 сентября в Украине была объявлена воздушная тревога, в частности в Днепропетровской области, из-за угрозы ракетного обстрела. Во время тревоги в Кривом Роге Днепропетровской области прогремел взрыв. Жителей просили не снимать место "прилета".