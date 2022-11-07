Окупанти обстріляли будівлю ДСНС в Лимані: поранено одного рятувальника

"Останні чотири дні деокупований Лиман під ворожим вогнем. Інтенсивність обстрілів "вражає". І без того скалічене місто надалі знищується окупантом", - йдеться у повідомленні.

За наявною інформацією, ворожий снаряд потрапив зачепив Лиманський підрозділ ДСНС, а саме будівлю 69 Державної пожежно-рятувальної частини.

"Вночі з п’ятниці на суботу близько опівночі, внаслідок ракетного обстрілу міста Лиман будівля 69 ДПРЧ та прилегла територія зазнали значних пошкоджень. Незначні поранення отримав один зі співробітників 21 ДПРЗ", - додали в ДСНС.

Повідомляється, що стан пораненого задовільний, госпіталізації не потребує.