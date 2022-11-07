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Окупанти обстріляли будівлю ДСНС в Лимані: поранено одного рятувальника

Фото: Окупанти обстріляли будівлю ДСНС в Лимані (facebook.com/DSNSDon)
Автор: Дмитро Браславський

Росіяни останніми днями завдають ударів по Лиману (Донецька область). Під обстріл потрапила будівля ДСНС, внаслідок чого один працівник отримав поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ГУ ДСНС в Донецькій області.

"Останні чотири дні деокупований Лиман під ворожим вогнем. Інтенсивність обстрілів "вражає". І без того скалічене місто надалі знищується окупантом", - йдеться у повідомленні.

За наявною інформацією, ворожий снаряд потрапив зачепив Лиманський підрозділ ДСНС, а саме будівлю 69 Державної пожежно-рятувальної частини.

"Вночі з п’ятниці на суботу близько опівночі, внаслідок ракетного обстрілу міста Лиман будівля 69 ДПРЧ та прилегла територія зазнали значних пошкоджень. Незначні поранення отримав один зі співробітників 21 ДПРЗ", - додали в ДСНС.

Повідомляється, що стан пораненого задовільний, госпіталізації не потребує.

Нагадаємо, що росіяни знову обстріляли Донецьку область, є жертва та постраждалі.

До того ж очільник Донецької ОВА Павло Кириленко зазначав, що окупанти ведуть обстріли по всій лінії фронту у Донецькій області, але особливо гарячими точками є Бахмут та Соледар.

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Російська ФедераціяДонецька областьДСНСВійна в Україні