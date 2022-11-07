Оккупанты обстреляли здание ГСЧС в Лимане: ранен один спасатель

Россияне в последние дни наносят удары по Лиману (Донецкая область). Под обстрел попало здание ГСЧС, в результате чего один работник получил ранение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГУ ГСЧС в Донецкой области.
"Последние четыре дня деоккупированный Лиман под вражеским огнем. Интенсивность обстрелов "впечатляет". И без того искалеченный город в дальнейшем уничтожается оккупантом", - говорится в сообщении.
По имеющейся информации, вражеский снаряд попал задел Лиманское подразделение ГСЧС, а именно здание 69 Государственной пожарно-спасательной части.
"Ночью с пятницы на субботу около полуночи, в результате ракетных обстрелов города Лиман здание 69 ДПРЧ и прилегающая территория получили значительные повреждения. Незначительные ранения получил один из сотрудников 21 ДПРЗ", - добавили в ГСЧС.
Сообщается, что состояние раненого удовлетворительное, в госпитализации не нуждается.
Напомним, что россияне снова обстреляли Донецкую область, есть жертва и пострадавшие.
К тому же глава Донецкой ОВА Павел Кириленко отмечал, что оккупанты ведут обстрелы по всей линии фронта в Донецкой области, но особенно горячими точками являются Бахмут и Соледар.
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