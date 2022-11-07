Оккупанты обстреляли здание ГСЧС в Лимане: ранен один спасатель

"Последние четыре дня деоккупированный Лиман под вражеским огнем. Интенсивность обстрелов "впечатляет". И без того искалеченный город в дальнейшем уничтожается оккупантом", - говорится в сообщении.

По имеющейся информации, вражеский снаряд попал задел Лиманское подразделение ГСЧС, а именно здание 69 Государственной пожарно-спасательной части.

"Ночью с пятницы на субботу около полуночи, в результате ракетных обстрелов города Лиман здание 69 ДПРЧ и прилегающая территория получили значительные повреждения. Незначительные ранения получил один из сотрудников 21 ДПРЗ", - добавили в ГСЧС.

Сообщается, что состояние раненого удовлетворительное, в госпитализации не нуждается.