Окупанти випустили по Херсонській області 500 снарядів з мінометів: за добу 11 поранених

За добу російські військові 87 разів обстріляли Херсонську область, зокрема окупанти випустили 500 снарядів з мінометів. 11 людей отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА ,

"Російська армія 87 разів обстріляла Херсонську область. По мирних населених пунктах області випустили майже 500 снарядів з мінометів, РСЗВ, артилерії, танків та БПЛА", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, Херсон росіяни атакували двічі. У місті пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки. В ОВА додали, що минулої доби в області через російські обстріли 11 осіб дістали поранення, серед них - однорічний малюк.

"Дитині уламками скла поранило обличчя та вуха. Зараз хлопчик знаходить в лікарні, його життю нічого не загрожує", - додали в адміністрації.

Як повідомлялось, супутникові знімки від 23 лютого, які опублікувало "Радіо Свобода", свідчать про те, що російські війська обстрілюють Херсон з тимчасово окупованого міста Гола Пристань на лівому березі Дніпра.

Нагадаємо, російські окупанти 1 березня вдарили по Чорнобаївці Херсонської області з артилерії. Внаслідок атаки однорічний хлопчик дістав поранення.