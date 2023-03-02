Оккупанты обстреляли Белозерку Херсонской области из артиллерии, есть раненые

Российские оккупанты нанесли удар с артиллерии по поселку городского типа Белозерка Херсонской области. К сожалению, есть пострадавшие.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Офиса президента Андрея Ермака.

В настоящее время другие подробности обстрела не раскрываются.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что только за сутки российские оккупанты 87 раз обстреляли Херсонскую область. В результате обстрелов 11 человек получили ранения. В частности, Херсон был атакован дважды, в результате чего были повреждены частные и многоквартирные дома.

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