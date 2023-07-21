Окупанти обстріляли Берислав: є постраждалий

Російські окупанти сьогодні, 21 липня, увечері обстріляли Берислав Херсонської області. Внаслідок їх атаки постраждав один мирний житель.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА в Telegram.

За інформацією відомства, поранення отримав 40-річний чоловік, який знаходився на вулиці біля свого будинку. На місце події викликали бригаду швидкої допомоги. Обстріли Херсонської області Нагадаємо, російські окупанти регулярно обстрілюють правобережжя Херсонської області. Для атак вони, зокрема, використовують керовані авіаційні бомби. Наприклад, 16 липня ворог вдарив по селу Розлив Херсонської області. Внаслідок цього поранення отримали 54-річна жінка та чоловік 49 років. Також 17 липня окупанти завдали ударів по Білозерській громаді в Херсонській області. Через атаку постраждали двоє людей.