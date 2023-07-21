Оккупанты обстреляли Берислав: есть пострадавший

Российские оккупанты сегодня, 21 июля, вечером обстреляли Берислав Херсонской области. В результате их атаки пострадал один мирный житель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА в Telegram .

По информации ведомства, ранения получил 40-летний мужчина, который находился на улице возле своего дома.

На место происшествия уже вызвали бригаду скорой помощи.

Обстрелы Херсонской области

Напомним, российские оккупанты регулярно обстреливают правобережье Херсонской области. Для атак они, в частности, применяют управляемые авиационные бомбы.

К примеру, 16 июля враг ударил по селу Разлив Херсонской области. В результате этого ранения получили 54-летняя женщина и мужчина 49 лет.

Также 17 июля оккупанты нанесли удары по Белозерской общине в Херсонской области. Из-за атаки пострадали два человека.