Окупанти обстріляли багатоповерхівки в Кураховому та атакували Бахмут, багато поранених
За добу російські окупанти обстріляли Курахове, атакувавши дві багатоповерхівки та лікарню, Мар'їнку та Бахмут. Дві людини були вбиті, ще 7 поранені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.
На Донецькому напрямку найбільше постраждало Курахове - 1 людина поранена, пошкоджено 2 житлові багатоповерхівки та будівлю лікарні.
"Також на території громади під вогнем опинилося Острівське. Зафіксовано періодичні обстріли Мар'їнки - без жертв", - розповів він.
За його словами, на Горлівському напрямку росіяни вбили 2 цивільних у Бахмутській громаді: у Бахмуті та Красній Горі.
"У місті поранено 5 людей, пошкоджено 5 приватних будинків. Ще 1 людина дістала поранення у Предтечиному Костянтинівської громади", - додав Кириленко.
Як повідомлялось, російські війська близько 40 разів за минулу добу відкривали вогонь по Херсону та області. Внаслідок ворожих обстрілів одна людина загинула, а ще 7 отримали поранення.
Також російські війська за минулу добу обстріляли 16 населених пунктів Запорізької області. Внаслідок ворожих атак є руйнування будинків.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.