Окупанти обстріляли багатоповерхівки в Кураховому та атакували Бахмут, багато поранених

Фото: окупанти обстріляли багатоповерхівки в Кураховому та атакували Бахмут (t.me/pavlokyrylenko_donoda)

За добу російські окупанти обстріляли Курахове, атакувавши дві багатоповерхівки та лікарню, Мар'їнку та Бахмут. Дві людини були вбиті, ще 7 поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

На Донецькому напрямку найбільше постраждало Курахове - 1 людина поранена, пошкоджено 2 житлові багатоповерхівки та будівлю лікарні. "Також на території громади під вогнем опинилося Острівське. Зафіксовано періодичні обстріли Мар'їнки - без жертв", - розповів він. За його словами, на Горлівському напрямку росіяни вбили 2 цивільних у Бахмутській громаді: у Бахмуті та Красній Горі. "У місті поранено 5 людей, пошкоджено 5 приватних будинків. Ще 1 людина дістала поранення у Предтечиному Костянтинівської громади", - додав Кириленко.