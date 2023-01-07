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Окупанти обстріляли багатоповерхівки в Кураховому та атакували Бахмут, багато поранених

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Донбас, Субота 07 січня 2023 11:49
Окупанти обстріляли багатоповерхівки в Кураховому та атакували Бахмут, багато поранених Фото: окупанти обстріляли багатоповерхівки в Кураховому та атакували Бахмут (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Наталія Гурковська

За добу російські окупанти обстріляли Курахове, атакувавши дві багатоповерхівки та лікарню, Мар'їнку та Бахмут. Дві людини були вбиті, ще 7 поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

На Донецькому напрямку найбільше постраждало Курахове - 1 людина поранена, пошкоджено 2 житлові багатоповерхівки та будівлю лікарні.

"Також на території громади під вогнем опинилося Острівське. Зафіксовано періодичні обстріли Мар'їнки - без жертв", - розповів він.

За його словами, на Горлівському напрямку росіяни вбили 2 цивільних у Бахмутській громаді: у Бахмуті та Красній Горі.

"У місті поранено 5 людей, пошкоджено 5 приватних будинків. Ще 1 людина дістала поранення у Предтечиному Костянтинівської громади", - додав Кириленко.

Як повідомлялось, російські війська близько 40 разів за минулу добу відкривали вогонь по Херсону та області. Внаслідок ворожих обстрілів одна людина загинула, а ще 7 отримали поранення.

Також російські війська за минулу добу обстріляли 16 населених пунктів Запорізької області. Внаслідок ворожих атак є руйнування будинків.

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Донецька область Бахмут Обстріл Курахово
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