Оккупанты обстреляли многоэтажки в Курахово и атаковали Бахмут, много раненых

Фото: оккупанты обстреляли многоэтажки в Курахово и атаковали Бахмут (t.me/pavlokyrylenko_donoda)

За сутки российские оккупанты обстреляли Курахово, атаковав две многоэтажки и больницу, Марьинку и Бахмут. Два человека были убиты, еще 7 ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

На Донецком направлении больше всего пострадало Курахово - 1 человек ранен, повреждены 2 жилых многоэтажки и здание больницы. "Также на территории общины под огнем оказалось Островское. Зафиксированы периодические обстрелы Марьинки - без жертв", - рассказал он. По его словам, на Горловском направлении россияне убили 2 гражданских в Бахмутской общине: в Бахмуте и Красной Горе. "В городе ранены 5 человек, повреждены 5 частных домов. Еще 1 человек получил ранения в Предтечином Константиновской общины", - добавил Кириленко.