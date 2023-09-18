Оккупанты обстреляли автовокзал в Бериславе из дрона: четверо раненых

Российские войска с утра в понедельник, 18 сентября, атаковали Берислав Херсонской области с беспилотника. Пострадали четыре местных жителя.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, передает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram .

"Оккупанты целенаправленно атаковали место скопления людей, сбросив взрывчатку вблизи местной автостанции", - рассказал он.

По его словам, ранены - это трое мужчин, 75, 56 и 73 года, а также 67-летняя женщина. Все пострадавшие сейчас находятся в больнице.

"Медики оказывают им помощь", – добавил Прокудин.

Обстрелы Берислава Херсонской области

Берислав Херсонской области в последнее время постоянно находится под обстрелами российских оккупантов. Враг обстреливает город из танков и артилеррии с территории временно оккупированной Херсонской области. В частности, 16 сентября, российские захватчики обстреляли один из жилых домов в Бериславе Херсонской области. В результате атаки пострадала женщина.