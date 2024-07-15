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Окупанти обстріляли з авіації Харківську область: пошкоджено будинки, є поранені

Фото: Обстріл росіянами Харківської області 14 липня (t.me/prokuratura_kharkiv)
Автор: Вадим Ребрина

Війська РФ завдали авіаційних ударів по селу Богуславка Борівської тергромади і селищу Ківшарівка Купʼянського району. Двоє мирних мешканців дістали поранень, пошкоджено будинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 14 липня близько 16:40 війська РФ завдали ударів з авіації по селу Богуславка Борівської СТГ. 21-річний чоловік отримав поранення. Пошкоджено житлові будинки. Попередньо, ворог використав ФАБ-500 з модулем УМПК.

В той же день, орієнтовно о 16:30 внаслідок авіаційного обстрілу селища Ківшарівка Купʼянського району отримала тілесні ушкодження 53-річна жінка. Пошкоджень зазнали багатоквартирні будинки.

В прокуратурі запевнили, що вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовослужбовцями.

ФАБ-500 з модулем УМПК

ФАБ-500 з універсальним модулем корекції та планування (УМПК) -це вільнопадаючі авіаційні бомби, перетворені на плануючі кориговані боєприпаси (КАБ).

Докладніше про них - у матеріалі РБК-Україна.

Обстріл села Буди

У суботу, 13 липня, росіяни обстріляли село Буди Харківського району ракетами "Іскандер". Постраждали 25 осіб. З них двоє дітей - дівчинка 14 років та 9-річний хлопчик.

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