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Кількість постраждалих через обстріл села під Харковом зросла

Харків, Неділя 14 липня 2024 09:25
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Кількість постраждалих через обстріл села під Харковом зросла Фото: кількість постраждалих через обстріл села під Харковом зросла до 25 людей (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Кількість постраждалих через обстріл села Буди Харківського району зросла до 25 людей. Окупанти двічі вдарили "Іскандером".

Про це розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"Постраждали 25 осіб. З них двоє дітей - дівчинка 14 років та 9-річний хлопчик", - розповів він.

За даними голови ОВА, госпіталізовані дев‘ять людей.

"Троє поранених амбулаторно лікуються, троє потребують оперативного втручання, дві людини - у середньому стані. 14-річна дівчинка продовжить лікування в дитячій лікарні, її стан - середній", - додав Синєгубов.

Обстріл села Буди

13 липня окупанти атакували село Буди ракетами. Були зафіксовані два влучання "Іскандер" в землю поблизу залізничного вокзалу. До цього повідомлялось про двох загиблих та 22 поранених через обстріл села Буди.

Загиблі - начальник Харківського районного управління ГУ ДСНС в Харківській області Артем Костиря та поліцейський сектору реагування патрульної поліції Олексій Кощій.

Крім того, пошкоджено 26 житлових будинків, дев'ять адмінспоруд, два авто, будівлю вокзалу, три допоміжних споруди та залізничне полотно.

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