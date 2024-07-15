Оккупанты обстреляли из авиации Харьковскую область: повреждены дома, есть раненые

Войска РФ нанесли авиационные удары по селу Богуславка Боровской тергромады и поселку Ковшаровка Купянского района. Двое мирных жителей получили ранения, повреждены дома.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру .
Начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
По данным следствия, 14 июля около 16:40 войска РФ нанесли удары из авиации по селу Богуславка Боровской СТГ. 21-летний мужчина получил ранения. Повреждены жилые дома. Предварительно враг использовал ФАБ-500 с модулем УМПК.
В тот же день, ориентировочно в 16:30 в результате авиационного обстрела поселка Кившаровка Купянского района получила телесные повреждения 53-летняя женщина. Повреждены многоквартирные дома.
В прокуратуре заверили, что принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных российскими военнослужащими.
ФАБ-500 с универсальным модулем коррекции и планировки (УМПК) – это свободно падающие авиационные бомбы, превращенные в планирующие корректированные боеприпасы (КАБ).
Подробнее о них – в материале РБК-Украина.
В субботу, 13 июля, россияне обстреляли село Буды Харьковского района ракетами "Искандер". Пострадали 25 человек. Среди них двое детей – девочка 14 лет и 9-летний мальчик.
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