Оккупанты обстреляли из авиации Харьковскую область: повреждены дома, есть раненые

Начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, 14 июля около 16:40 войска РФ нанесли удары из авиации по селу Богуславка Боровской СТГ. 21-летний мужчина получил ранения. Повреждены жилые дома. Предварительно враг использовал ФАБ-500 с модулем УМПК.

В тот же день, ориентировочно в 16:30 в результате авиационного обстрела поселка Кившаровка Купянского района получила телесные повреждения 53-летняя женщина. Повреждены многоквартирные дома.

В прокуратуре заверили, что принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных российскими военнослужащими.

ФАБ-500 с модулем УМПК