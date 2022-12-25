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Окупанти обстріляли Авдіївку з "Градів" та артилерії: є поранена

Ілюстративне фото: окупанти обстріляли Авдіївку з "Градів" та артилерії (facebook.com/mod mil ukr)
Автор: Іван Носальський

Сьогодні, 25 грудня, російські окупанти кілька разів обстріляли Авдіївку (Донецька область). Внаслідок атаки поранення отримала жінка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Павла Кириленка в Telegram.

За його словами, зранку росіяни шість разів обстріляли Авдіївку з артилерії та РСЗВ "Град". Для атак вони використовували запальні снаряди.

Він зазначив, що через удари росіян постраждала мирна мешканка міста.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що сьогодні окупанти також ударили ракетами по Краматорську. Три снаряди потрапили промисловою зоною міста.

Пізніше стало відомо, що, за словами Кириленка, в результаті атаки є жертви.

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АвдіївкаДонецька областьОбстрілВійна Росії проти України