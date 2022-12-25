Оккупанты обстреляли Авдеевку из "Градов" и артиллерии: есть раненая

Сегодня, 25 декабря, российские оккупанты несколько раз обстреляли Авдеевку (Донецкая область). В результате атаки ранения получила женщина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко в Telegram .

Он отметил, что из-за ударов россиян пострадала мирная жительница города.

По его словам, с утра россияне шесть раз обстреляли Авдеевку из артиллерии и РСЗО "Град". Для атак они использовали зажигательные снаряды.

Напомним, ранее стало известно, что сегодня оккупанты также ударили ракетами по Краматорску. Три снаряда попали по промышленной зоне города.

Позже стало известно, что, по словам Кириленко, в результате атаки есть жертвы.

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