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Окупанти обстріляли Антонівський міст біля Херсона: є загиблий та поранений

Фото: Автомобіль медиків (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У середу, 26 квітня, російські війська обстріляли Антонівський міст біля Херсона. Внаслідок ворожої атаки є загиблий та поранений.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

"Російські війська, вчергове порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, здійснили обстріл району Антонівського мосту біля Херсона", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок цього загинув цивільний чоловік. Також вогнепальне поранення плеча отримав кореспондент іноземного видання.

"Він працював над матеріалом про життя в місті, що тривалий час було в окупації, а тепер зазнає систематичних обстрілів з боку армії РФ", - додали у прокуратурі.

Його доставлено у лікарню, де надається кваліфікована медична допомога. Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Оновлено 19:10

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таджані заявив, що під час обстрілу Херсона постраждав журналіст газети La Repubblica Коррадо Зуніно.

"Зуніно отримав поранення в плече під час атаки безпілотника в Херсоні", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що він почувається добре, йому допомагає посольство Італії в Україні. Глава МЗС Італії вже поговорив з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою щодо цього випадку.

Нагадаємо, що у Херсонській області запропонували евакуювати жителів села Кізомис. Причиною цього стали активні обстріли російських окупантів.

У середу, 26 квітня, російські війська обстріляли місто Станіслав Херсонської області та район Антонівського мосту. Внаслідок атаки двоє людей постраждали.

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