Окупанти обмежують доступ до зв'язку в Херсонській області, - Генштаб

Окупанти на тимчасово окупованій частині Херсонської області почали обмежувати доступ цивільних жителів до мобільного зв'язку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
За даними Генштабу, російські військові демонтують обладнання підстанцій, а також ретрансляційних веж.
"Російські загарбники обмежують доступ цивільного населення до мобільного зв’язку у населених пунктах тимчасово захопленої території Херсонської області. Крім того, обмежують переміщення місцевих жителів до районів зі стійким сотовим зв’язком", - повідомили в генштабі.
Ситуація в Херсонській області
Зауважимо, що після звільнення правобережжя Херсонської області, що відбулось в листопаді минулого року, росіяни почали дедалі частіше обстрілювати його з мінометної та артилерійської зброї.
До того ж росіяни продовжують завдавати ракетних обстрілів і по звільненому Херсону.
Нагадаємо, що днями росіяни випустили 529 снарядів по Херсонській області.
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