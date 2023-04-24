Окупанти облаштували шпиталь в одній зі шкіл в Луганській області, - Генштаб

Російські окупанти продовжують використовувати цивільну інфраструктуру у власних цілях. Облаштували шпиталь в одній зі шкіл в Луганській області.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України.

"Противник продовжує використовувати цивільну інфраструктуру тимчасово захоплених населених пунктів у власних цілях. Зокрема, у Голубівці, що на Луганщині, російські окупанти використовують одну зі шкіл як медичний пункт для надання меддопомоги своїм військовослужбовцям", - пише пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що російські окупанти через великі втрати продовжують облаштовувати шпиталі на окупованих територіях. Нещодавно розгорнули один з них на базі шкільного спортзалу в Запорізькій області.

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