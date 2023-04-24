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Оккупанты обустроили госпиталь в одной из школ в Луганской области, - Генштаб

Фото: оккупанты обустроили госпиталь в одной из школ в Луганской области (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты продолжают использовать гражданскую инфраструктуру в собственных целях. Обустроили госпиталь в одной из школ в Луганской области.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"Противник продолжает использовать гражданскую инфраструктуру временно захваченных населенных пунктов в собственных целях. В частности, в Голубовке Луганской области российские оккупанты используют одну из школ как медицинский пункт для оказания медпомощи своим военнослужащим", - пишет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что российские оккупанты из-за больших потерь продолжают обустраивать госпитали на оккупированных территориях. Недавно развернули один из них на базе школьного спортзала в Запорожской области.

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