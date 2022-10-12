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Окупанти облаштували кілька переправ біля Каховської ГЕС: супутникові знімки

Фото: окупанти облаштували кілька переправ біля Каховської ГЕС (wikipedia)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська звели кілька переправ біля Каховської ГЕС (Херсонська область). Супутникові знімки засікли щонайменше чотири точки перетину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення аналітика OSINT у Twitter.

Фото: супутникові знімки переправ росіян біля Каховської ГЕС (twitter.com/ArtisanalAPT)

"На знімку від Airbus Pleiades Neo від 7 жовтня видно тимчасові мости через шлюзи Каховської ГЕС, встановлені російськими військами", - пише аналітик OSINT (розвідка з відкритих джерел) Тім Ерхарт.

Чотири точки перетину, схоже, є основними переправами на Херсонщині.

Нагадаємо, раніше ми публікували супутникові знімки Кримського мосту, які були зроблені до і після потужного вибуху, який пролунав уранці 8 жовтня.

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Херсонська областьРосійська Федерація