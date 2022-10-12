Окупанти облаштували кілька переправ біля Каховської ГЕС: супутникові знімки

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення аналітика OSINT у Twitter .

Чотири точки перетину, схоже, є основними переправами на Херсонщині.

"На знімку від Airbus Pleiades Neo від 7 жовтня видно тимчасові мости через шлюзи Каховської ГЕС, встановлені російськими військами", - пише аналітик OSINT (розвідка з відкритих джерел) Тім Ерхарт.

Нагадаємо, раніше ми публікували супутникові знімки Кримського мосту, які були зроблені до і після потужного вибуху, який пролунав уранці 8 жовтня.

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