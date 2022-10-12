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Оккупанты обустроили несколько переправ возле Каховской ГЭС: спутниковые снимки

Фото: оккупанты обустроили несколько переправ возле Каховской ГЭС (wikipedia)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска возвели несколько переправ возле Каховской ГЭС (Херсонская область). Спутниковые снимки засекли как минимум четыре точки пересечения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение аналитика OSINT в Twitter.

Фото: спутниковые снимки переправ россиян возле Каховской ГЭС (twitter.com/ArtisanalAPT)

"На снимке от Airbus Pleiades Neo от 7 октября видны временные мосты через шлюзы Каховской ГЭС, установленные российскими войсками", - пишет аналитик OSINT (разведка из открытых источников) Тим Эрхарт.

Четыре точки пересечения, похоже, являются основными переправами в Херсонской области.

Напомним, ранее мы публиковали спутниковые снимки Крымского моста, которые были сделаны до и после мощного взрыва, прогремевшего утром 8 октября.

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Херсонская областьРоссийская Федерация