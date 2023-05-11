UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти обкрадають лікарню у Голій Пристані

Фото: окупанти обкрадають лікарню у Голій Пристані (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Російські військові продовжують розграбовувати українські території. Цього разу це відбувається у окупованому місті Гола Пристань, Херсонської області.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал на голову Херсонської обласної державної адміністрації Олександра Прокудіна.

Цього разу росіяни грабують місцеву лікарню. З медзакладу вивозять все - меблі, обладнання та техніку.

"Армія мародерів вириває навіть розетки зі стін", - написав Прокудін.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Херсоні та області під час тривалої комендантської години з 5 по 8 травня було затримано коригувальників артилерійського вогню та знайде схрон зброї.

Нагадаємо, у Херсонській облраді розповіли, чи буде проводитись евакуація з області.

Окрім того, у Херсоні до кінця травня має запрацювати система оповіщення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсонська областьВійна Росії проти Україниокупанти