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Оккупанты обворовывают больницу в Голой Пристани

Фото: оккупанты обворовывают больницу в Голой Пристани (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Российские военные продолжают разграблять украинские территории. На этот раз это происходит в оккупированном городе Голая Пристань Херсонской области.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал на главу Херсонской облгосадминистрации Александра Прокудина.

В этот раз россияне грабят местную больницу. Из медучреждения вывозят все - мебель, оборудование и технику.

"Армия мародеров вырывает даже розетки из стен", - написал Прокудин.

Ранее РБК-Украина сообщала, что в Херсоне и области во время продолжительного комендантского часа с 5 по 8 мая были задержаны корректировщики артиллерийского огня и найдет схрон оружия.

Напомним, в Херсонском облсовете рассказали, будет ли проводиться эвакуация из области.

Кроме того, в Херсоне до конца мая должна заработать система оповещения.

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