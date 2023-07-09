UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти обіцяють гроші за отримання підлітками російського паспорта, - ЦНС

Фото: окупанти обіцяють гроші за отримання підлітками російського паспорта (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Окупаційна адміністрація на тимчасово захоплених територіях України обіцяє гроші за отримання російських паспортів підлітками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Центр національного спротиву".

Повідомляється, що за отримання російських паспортів 14-річними підлітками, загарбники обіцяють їхнім батькам виплати материнського капіталу.

Таким чином росіяни сподіваються виконати план з паспортизації регіону.

Окрім того, загарбники вдаються до викрадення людей та піддають їх тортурам за відмову від паспорта РФ. Зокрема, такі випадки зафіксовані у Енергодарі Запорізької області.

Примусова паспортизація на окупованих територіях

Від початку повномасштабної війни Росія веде загарбницькі дії та змушує людей відмовлятись від українського громадянства на окупованих територіях.

Проте велика кількість українців відмовляються отримувати паспорт РФ. Через це загарбники можуть вдаватися до погроз та шантажу українців.

Зокрема, на окупованих територіях Запорізької області загарбники почали мінувати приватні земельні ділянки тих, хто відмовився від російського паспорта.

До того ж, окупанти загострюють гуманітарну ситуацію на захоплених територіях, щоб схилити людей брати паспорт РФ в обмін на "соціальні виплати".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
окупанціяВійна Росії проти України