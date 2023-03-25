Окупанти обговорили випадки смерті від вживання наркотиків у підрозділі (перехоплення)

Російські військові обговорили випадки смерті від передозування наркотиками, після чого в їхній підрозділ має приїхати військова комендатура.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ГУР МО України.

"Попередь всіх інших, алкоголь і телефони треба прибрати", - сказав росіянин.

Військовий РФ попередив іншого окупанта, аби він робив певні висновки щодо цього.

"Сьогодні можливо буде перевірка комендатури, у нас тут одне тіло в наркотичному сп'янінні, ми його відвезли. Він вколовся десь", - розказав росіянин.

Нагадаємо, що російський військовий у телефонній розмові з дружиною розповів, що його командування проводить зміну місць дислокації мобілізованих.

Дружина мобілізованого військовослужбовця розповіла, що її чоловік не проходить за жодним зі списків, відповідно не зарахований до жодної з військових частин.

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