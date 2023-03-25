Оккупанты обсудили случаи смерти от употребления наркотиков в подразделении (перехват)

Российские военные обсудили случаи смерти от передозировки наркотиков, после чего в их подразделение должна приехать военная комендатура.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГУР МО Украины.
"Сегодня, возможно, будет проверка комендатуры, у нас здесь одно тело в наркотическом опьянении, мы его увезли. Он укололся где-то", - рассказал россиянин.
Военный РФ предупредил другого оккупанта, чтобы он делал определенные выводы по этому поводу.
"Предварительно всех остальных, алкоголь и телефоны надо убрать", - сказал россиянин.
Напомним, что российский военный в телефонном разговоре с женой рассказал, что его командование производит смену мест дислокации мобилизованных.
Жена мобилизованного военнослужащего рассказала, что ее муж не проходит ни по одному из списков, соответственно не причислен к ни одной из воинских частей.
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