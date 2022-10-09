Окупанти з Нової Каховки та Старобільська вивозять свої родини через наступ ЗСУ, - Генштаб

Так, представники окупаційної влади Нової Каховки вивезли свої родини Криму. За наявною інформацією, 7 жовтня колона з 12 мікроавтобусів вибула до Севастополя. Схожа ситуація спостерігається і у Луганській області. Зі Старобільська почали евакуювати колаборантів до Луганська.

Окупанти продовжують тиснути на малий та середній бізнес на тимчасово окупованих територіях. З початку жовтня в Горлівці податкова інспекція РФ розпочала перевірки з подальшим рейдерським захопленням компаній з виявленими "порушеннями". Зокрема це стосується підприємців, які не захотіли перереєструвати свої компанії відповідно до російського законодавства.

Ситуація на фронтах

Минулої доби окупанти завдали 3 ракетних та 26 авіаційних ударів, здійснили понад 75 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Вночі російські окупанти цинічно вдарили по житлових будинках та цивільній інфраструктурі Запоріжжя. Інформація про жертв уточнюється, але вже відомо про десятки загиблих та постраждалих.

Крім того, від вогневої поразки постраждали понад 30 населених пунктів. Зокрема, Харків, Годинник Яр, Попівка, Грабовське, Макіївка, Спірне, Білогорівка, Іванград, Опитне, Кліщіївка, Новомихайлівка, Вугледар, Нікополь, Урожайне та Давидів Брід.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація без істотних змін.

На інших напрямках противник робив обстріли з мінометів та ствольної артилерії в районах населених пунктів:

на Сіверському напрямку – Липівка та Миколаївка Чернігівської області та Лісове та Рясне Сумської області;

– Липівка та Миколаївка Чернігівської області та Лісове та Рясне Сумської області; на Слобожанському напрямку – Червона Зоря, Ветеринарне, Стрелеча, Червоне, Огурцове, Глибоке, Зелене, Стариця, Тернова та Чавунівка;

– Червона Зоря, Ветеринарне, Стрелеча, Червоне, Огурцове, Глибоке, Зелене, Стариця, Тернова та Чавунівка; на Краматорському напрямку – Першотравневе, Новоєгорівка, Макіївка, Нове, Терни, Серебрянка, Білогорівка та Григорівка;

– Першотравневе, Новоєгорівка, Макіївка, Нове, Терни, Серебрянка, Білогорівка та Григорівка; на Бахмутському напрямку – Верхньокам'янське, Яківське, Бахмутське, Бахмут, Іванград, Зайцеве, Вершина, Зеленопілля та Опитне;

– Верхньокам'янське, Яківське, Бахмутське, Бахмут, Іванград, Зайцеве, Вершина, Зеленопілля та Опитне; на Авдіївському напрямку – Первомайське, Водяне, Красногорівка, Мар'їнка та Новомихайлівка.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках від ворожих обстрілів постраждала інфраструктура понад 25 населених пунктів. Серед них – Солодке, Зелене Поле, Новосілка, Вугледар, Побєда. Водночас внаслідок поразки Силами оборони скупчення живої сили противника підтверджено поранення понад 20 ворожих солдатів, доставлених до місцевої лікарні міста Токмак.

За наявною інформацією, у Мелітопольському районі Запорізької області під виглядом пошуку та боротьби з партизанами окупаційні війська здійснюють обшуки та викрадення приватних автомобілів у гаражних кооперативах району.

На Південнобузькому напрямку обстрілів зазнали райони понад 45 населених пунктів, що поряд із лінією зіткнення. Серед інших Сухий Ставок, Квітневе, Мирне, Зоря та Тернові Поди.

Минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Терни, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Іванград, Первомайськ, Опитне, Невельське та Побєда.

Авіація Сил оборони завдала понад 30 ударів. Зокрема, 24 по районах зосередження живої сили, озброєння та військової техніки та 9 по зенітних ракетних комплексах противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили п'ять БПЛА.

Ракетні війська та артилерія минулої доби вразили 2 пункти управління, 9 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 3 склади з боєприпасами та одинадцять інших важливих об'єктів.

Нагадаємо, що раніше ЗСУ відбили атаки ворога в районі 16 населених пунктів.

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