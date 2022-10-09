Оккупанты из Новой Каховки и Старобельска вывозят свои семьи из-за наступления ВСУ, - Генштаб

Так, представители оккупационных властей Новой Каховки вывезли свои семьи в Крым. По имеющейся информации, 7 октября, колонна из 12 микроавтобусов выбыла в Севастополь. Похожая ситуация наблюдается и в Луганской области. Из Старобельска начали эвакуировать коллаборантов в Луганск.

Оккупанты продолжают давить на малый и средний бизнес на временно оккупированных территориях. С начала октября в Горловке налоговая инспекция РФ приступила к проверкам с последующим рейдерским захватом компаний с выявленными "нарушениями". В частности, это касается предпринимателей, которые не захотели перерегистрировать свои компании в соответствии с российским законодательством.

Ситуация на фронтах

За прошедшие сутки оккупанты нанесли 3 ракетных и 26 авиационных ударов, совершили более 75 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Ночью российские оккупанты цинично ударили по жилым домам и гражданской инфраструктуре Запорожья. Информация о жертвах уточняется, но уже известно о десятках погибших и пострадавших.

Кроме того, от огневого поражения пострадали более 30 населенных пунктов. В частности, Харьков, Часов Яр, Поповка, Грабовское, Макеевка, Спорное, Белогоровка, Иванград, Опросное, Клещиевка, Новомихайловка, Угледар, Никополь, Урожайное и Давыдов Брод.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

На других направлениях противник совершал обстрелы из минометов и ствольной артиллерии в районах населенных пунктов:

на Северском направлении – Липовка и Николаевка Черниговской области и Лесное и Рясное Сумской области;

– Липовка и Николаевка Черниговской области и Лесное и Рясное Сумской области; на Слобожанском направлении – Красная Заря, Ветеринарное, Стрелеча, Красное, Огурцово, Глубокое, Зеленое, Старица, Терновая и Чугуновка;

– Красная Заря, Ветеринарное, Стрелеча, Красное, Огурцово, Глубокое, Зеленое, Старица, Терновая и Чугуновка; на Краматорском направлении – Первомайское, Новоегоровка, Макеевка, Новое, Терны, Серебрянка, Белогоровка и Григоровка;

– Первомайское, Новоегоровка, Макеевка, Новое, Терны, Серебрянка, Белогоровка и Григоровка; на Бахмутском направлении – Верхнекаменское, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Иванград, Зайцево, Вершина, Зеленополье и Опросное;

– Верхнекаменское, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Иванград, Зайцево, Вершина, Зеленополье и Опросное; на Авдеевском направлении – Первомайское, Водяное, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка.

На Новопавловском и Запорожском направлениях от вражеских обстрелов пострадала инфраструктура более 25 населенных пунктов. Среди них – Сладкое, Зеленое Поле, Новоселка, Угледар, Победа. В то же время в результате поражения Силами обороны скопления живой силы противника, подтверждено ранение более 20 вражеских солдат, доставленных в местную больницу города Токмак.

По имеющейся информации, в Мелитопольском районе Запорожской области под видом поиска и борьбы с партизанами оккупационные войска осуществляют обыски и угон частных автомобилей в гаражных кооперативах района.

На Южнобужском направлении обстрелов подверглись районы более 45 населенных пунктов, что рядом с линией столкновения. Среди других Сухой Пруд, Апрельское, Мирное, Заря и Терновые Поды.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки противника в районах населенных пунктов Терны, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Иванград, Первомайск, Опытное, Невельское и Победа.

Авиация Сил обороны нанесла более 30 ударов. В частности, 24 по районам сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и 9 по зенитным ракетным комплексам противника. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны сбили пять БПЛА.

Ракетные войска и артиллерия за прошедшие сутки поразили 2 пункта управления, 9 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 3 склада с боеприпасами и одиннадцать других важных объектов.

Напомним, что ранее ВСУ отразили атаки врага в районе 16 населенных пунктов.

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