ua en ru
Вс, 29 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Оккупанты за ночь сбросили на Херсонскую область 32 авиабомбы, - Гуменюк

Херсон, Воскресенье 29 октября 2023 09:03
UA EN RU
Оккупанты за ночь сбросили на Херсонскую область 32 авиабомбы, - Гуменюк Фото: спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские захватчики ночью 29 октября массированно атаковали Херсонскую область. Оккупанты сбросили 32 управляемых авиабомбы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк в эфире телемарафона.

По ее словам, оккупанты этой ночью активно использовали тактическую авиацию, сбрасывая бомбы на Херсонскую область.

"Этой ночью мы насчитали таких 32", - сказала Гуменюк.

Спикер подчеркнула, что россияне атаковали мирное население правого берега Херсонской области. В результате атак есть пострадавшие.

Херсонская ОВА сообщает, что за прошедшие сутки было зафиксировано 63 обстрела. Российская авиация сбросила 28 управляемых бомб, попадания были в Бериславском и Херсонском районах. Пять человек получили ранения.

Ситуация в Херсонской области

Напомним, правобережная часть Херсонской области была освобождена от российских оккупантов почти год назад. После побега захватчики продолжают ежедневно обстреливать Херсонскую область из тяжелого вооружения, сбрасывают на мирное население управляемые авиабомбы.

Вчера оккупанты массированно крыли огнем Херсон. Под вражеский удар попал мужчина. Также была повреждена энергосеть.

Также 28 октября террористы обстреляли Ивановку Херсонской области. В результате ударов два человека получили ранения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсонская область Война в Украине Война России против Украины
NEWS
ВСУ уничтожают российские позиции на островах дельты Днепра: карты боев ISW
ВСУ уничтожают российские позиции на островах дельты Днепра: карты боев ISW
DAILY
Штурм Авдеевки и окружение Бахмута. Что происходит на фронте и где ждать прорыва ВСУ
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Штурм Авдеевки и окружение Бахмута. Что происходит на фронте и где ждать прорыва ВСУ