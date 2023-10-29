Оккупанты за ночь сбросили на Херсонскую область 32 авиабомбы, - Гуменюк

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк в эфире телемарафона.

По ее словам, оккупанты этой ночью активно использовали тактическую авиацию, сбрасывая бомбы на Херсонскую область.

"Этой ночью мы насчитали таких 32", - сказала Гуменюк.

Спикер подчеркнула, что россияне атаковали мирное население правого берега Херсонской области. В результате атак есть пострадавшие.

Херсонская ОВА сообщает, что за прошедшие сутки было зафиксировано 63 обстрела. Российская авиация сбросила 28 управляемых бомб, попадания были в Бериславском и Херсонском районах. Пять человек получили ранения.

Ситуация в Херсонской области

Напомним, правобережная часть Херсонской области была освобождена от российских оккупантов почти год назад. После побега захватчики продолжают ежедневно обстреливать Херсонскую область из тяжелого вооружения, сбрасывают на мирное население управляемые авиабомбы.

Вчера оккупанты массированно крыли огнем Херсон. Под вражеский удар попал мужчина. Также была повреждена энергосеть.

Также 28 октября террористы обстреляли Ивановку Херсонской области. В результате ударов два человека получили ранения.