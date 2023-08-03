Окупанти несуть значні втрати. ЗСУ успішно утримують рубежі біля Кремінної

Так, за його словами, 27 липня завдяки вмілій взаємодії групи пілотів БПЛА, мінометного взводу та розрахунку АГС на одному зі спостережних постів ворога було виявлено скупчення живої сили.

"Згодом нашими підрозділами по ньому був здійснений вогневий наліт. Результатом спільної роботи стало знищення 5 осіб та поранення 9 окупантів", - зазначив спікер.

Крім того, у період з 26 по 30 липня командир мінометного розрахунку 5-ї Слобожанської бригади на псевдо "Студент" в районі Серебрянського лісництва в тісній взаємодії з розрахунками БПЛА, вміло керуючи діями своїх підлеглих, загороджувальним вогнем неодноразово зупиняв наступ штурмових груп ворога, чим забезпечив утримання визначених рубежів.

"В ході боїв цим мінометних розрахунком було знищено або пошкоджено 4 танки загарбників", - додав Уршалович.

Втрати РФ в Україні

За даними ранку четверга, 3 серпня, втрати Росії у війні в Україні склали 620 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 247 850 військових. Крім того, ЗСУ знищили 35 дронів, 21 ББМ та 26 артсистем. Зазначимо, що у середині липня бійці Нацгвадії взяли в полон російського командира з Чечні.