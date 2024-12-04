Окупанти найбільше атакують на Покровському напрямку: яка ситуація на фронті

На фронті від початку доби, 4 грудня, відбулося 119 бойових зіткнень. Найбільш активно росіяни атакують на Покровському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

На Харківському напрямку сьогодні російські окупанти п’ять разів штурмували у районі Вовчанська та Глибокого. Наші захисники відбили чотири атаки росіян, ще один бій триває.

На Куп’янському напрямку противник 12 разів активно йшов на позиції наших підрозділів у районах Кучерівки, Синьківки, Петропавлівки, Першотравневого, Зеленого Гаю та Лозової. Українські воїни стійко тримають оборону, десять боєзіткнень ще триває.

Сьогодні на Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила дев’ять атак на позиції українців поблизу Греківки, Дружелюбівки, Макіївки, Тернів та Зарічного. Точаться шість боїв.

На Торецькому напрямку росіяни намагалися витіснити наші підрозділи із займаних позицій в районі Торецька, де Сили оборони відбивають чотири атаки.

З початку доби на Покровському напрямку противник вже здійснив 29 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районах Миролюбівки, Променю, Лисівки, Даченського, Жовтого, Шевченко, Пушкіного та Новопустинки. Сили оборони стримують натиск і на даний час відбили 25 атак противника. Втрати ворога уточнюються.

Продовжуються бої поблизу Сонцівки, Берестків, Зорі, Новодмитрівки, Курахового, Дальнього, Дачного, Романівки, Єлизаветівки та Успенівки на Курахівському напрямку. За уточненою інформацією, за сьогоднішній день відбито 18 атак окупаційної армії, 12 атак тривають.

На Времівському напрямку триває чотири атаки загарбників, всього за сьогоднішній день противник здійснив 10 спроб просунутися вперед поблизу Зеленого Поля, Новодарівки, Костянтинопольського та Сухих Ялів.

На Придніпровському напрямку противник тричі безрезультатно намагався вибити українських воїнів з займаних позицій.

На Сіверському, Краматорському, Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках окупанти продовжують завдавати обстрілів по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі, застосовуючи наявні засоби.

У Курській області українські захисники відбили дванадцять атак загарбників, вісім боєзіткнень триває.