Окупанти навмисно посилають місцевих через мінні поля: шукають проходи

Як зазначає Центр, такі випадки було зафіксовано на тимчасово окупованих територіях Запорізької області.

"Так, на позиції наших військових виходили місцеві, які залишилися проживати на тимчасово окупованих територіях, і передавали від окупантів повідомлення з пропозицією нібито забрати тіла своїх "200"-х. Проте надалі окупанти відмовляються від перемовин", - розповідають у ЦНС.

За інформацією українських військових, людей посилають навмисно через мінні поля, аби виявити можливі варіанти проходу через мінні загородження. Інформацію про маршрути отримують завдяки спостереженню за цивільним.

"Таким чином, можемо говорити про ще один міжнародний злочин ворога", - констатує Центр.

Крім того, ЦНС нагадує, що на півночі України так само роблять й білоруські прикордонники - навмисно направляють біженців з Ірану та Пакистану до українських кордонів. Таким чином вони перевіряють вразливі або недостатньо захищені ділянки білорусько-українського кордону, які можна використовувати для проходу ворожих ДРГ.