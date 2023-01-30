Оккупанты намеренно посылают местных через минные поля: ищут проходы

Российские оккупанты используют местных жителей для поиска проходов в минных полях, посылая их на позиции ВСУ через минные заграждения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.
Как отмечает Центр, такие случаи были зафиксированы на временно оккупированных территориях Запорожской области.
"Так, на позиции наших военных выходили местные, оставшиеся проживать на временно оккупированных территориях, и передавали от оккупантов сообщения с предложением якобы забрать тела своих "200"-х. Однако в дальнейшем оккупанты отказываются от переговоров", - рассказывают в ЦНС.
По информации украинских военных, людей посылают специально через минные поля, чтобы выявить возможные варианты прохода через минные заграждения. Информацию о маршрутах получают благодаря наблюдению за гражданским.
"Таким образом, можем говорить еще об одном международном преступлении врага", - констатирует Центр.
Кроме того, ЦНС напоминает, что на севере Украины так же поступают и белорусские пограничники - намеренно направляют беженцев из Ирана и Пакистана к украинским границам. Таким образом они проверяют уязвимые или недостаточно защищенные участки белорусско-украинской границы, которые можно использовать для прохода вражеских ДРГ.
Недавно РБК-Украина сообщало, что из Ростовской области и Краснодарского края России в оккупированную часть Запорожской области завезли 800 полицейских.
Напомним, что российские оккупанты вывезли в Крым украинских заключенных с временно оккупированных территорий и пытаются завербовывать их.
Оккупанты оказывают давление на представителей всех конфессий на временно оккупированных территориях. В частности, враг закрывает церкви всевозможных протестантских конфессий.
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