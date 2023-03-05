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Окупанти намагаються знайти "щілину" між Мар'їнкою та Авдіївкою, - ЗСУ

Фото: Окупанти намагаються знайти "щілину" між Мар'їнкою та Авдіївкою (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Окупаційні війська продовжують штурмувати українські позиції на Донеччині. Зокрема, росіяни намагаються знайти "щілину" між Мар'їнкою та Авдіївкою.

Про це заявив речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олексій Дмитрашковський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Роблячи аналітику з дій ворога, можна сказати, що 55 штурмів за вчора і сьогоднішні ранкові штурми наших позицій можуть свідчити про те, що ворог має на меті знайти шпарину для того, щоб зайти саме на цьому напрямку - між Мар'їнкою та Авдіївкою", - заявив він.

Нагадаємо, на тлі значних втрат росіян вони вирішили змінити свою тактику в напрямку Вугледара Донецької області.

Крім того, морська піхота Росії під Вугледаром Донецької області зазнала серйозних втрат. Командування хоче компенсувати втрати мобілізованими.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках тривають запеклі бої, а ЗСУ відбили сотні атак за останній місяць. Ворог намагається захопити населені пункти Мар'їнка та Вугледар.

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