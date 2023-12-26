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Окупанти намагаються знайти нові рубежі для пусків ракет після збиття Су-34, - ЗСУ

Фото: окупанти намагаються знайти нові рубежі для пусків ракет після збиття Су-34 (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські пілоти на півдні зараз шукають нові рубежі для пусків ракет. Це відбувається після знищення трьох Су-34 окупантів у Херсонській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк в ефірі телемарафону.

Вона зазначила, що після 22 грудня, коли українські захисники збили одразу три Су-34, на півдні не спостерігається активність стратегічної авіації. Зараз ворог вивчає нову тактику дій і її випробовуватиме.

"Вони намагаються знайти інші рубежі пусків для літаків. Куди вони можуть залітати, не будучи ураженими. Але оскільки вони мають такий сумний досвід, то будуть обережними у цих майбутніх вильотах", - додала Гуменюк.

Знищення російських літаків

Нагадаємо, 22 грудня українські захисники змогли за добу знищити одразу три російські винищувачі-бомбардувальники Су-34 у Херсонській області.

Вже 24 грудня українська ППО знищила ще один Су-34 та один Су-30 російських окупантів.

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки заявив, що сили ППО України перевершили свій успіх щодо ліквідації ворожої авіації у Брянській області.

 

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