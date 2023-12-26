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Оккупанты пытаются найти новые рубежи для пусков ракет после сбития Су-34, - ВСУ

Фото: оккупанты пытаются найти новые рубежи для пусков ракет после сбития Су-34 (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские пилоты на юге сейчас ищут новые рубежи для пусков ракет. Это происходит после уничтожения трех Су-34 оккупантов в Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальницы Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк в эфире телемарафона.

Она отметила, что после 22 декабря, когда украинские защитники сбили сразу три Су-34, на юге не наблюдается активность стратегической авиации. Сейчас враг изучает новую тактику действий и будет ее испытывать. 

"Они пытаются найти другие рубежи пусков для самолетов. Куда они могут залетать, не будучи пораженными. Но поскольку они имеют такой печальный опыт, то будут осторожны в этих будущих вылетах", - добавила Гуменюк. 

Уничтожение российских самолетов

Напомним, 22 декабря украинские защитники смогли за сутки уничтожить сразу три российских истребителя-бомбардировщика Су-34 в Херсонской области. 

Уже 24 декабря украинская ПВО уничтожила еще один Су-34 и один Су-30 российских оккупантов

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности заявил, что силы ПВО Украины превзошли свой успех по ликвидации вражеской авиации в Брянской области.

 

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