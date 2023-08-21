UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти намагаються зміцнити другу та третю лінію оборони на півдні, - Гуменюк

Ілюстративне фото: окупанти намагаються зміцнити другу та третю лінію оборони на півдні (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Росіяни хочуть за допомогою бетонних конструкцій та нових окопів посилити свою другу та третю лінію оборони на південному напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Сил оборони півдня Наталії Гуменюк в ефірі телемарафону.

За її словами, росіяни розуміли, що українські військові прориватимуть їхні лінії оборони, тому кілька місяців вони займалися мінуванням територій на південному напрямку.

"Зараз вони намагаються ущільнити оборону, зокрема, створенням залізобетонних конструкцій, додатково окопатися і глибше укріпитися. Але бачимо і спостерігаємо цю роботу вже на другому рубежі оборони. І третій рубіж уже починає проявляти себе. Тобто вони розуміють, що через деякий час їм знадобиться вже третій", - розповіла вона.

Контрнаступ ЗСУ

Нагадаємо, українські захисники з початку літа продовжують свій наступ на окремих ділянках фронту. Зокрема вони демонструють успіх на південному сході.

На цій ділянці фронту бійці ЗСУ змогли деокупувати низку населених пунктів. Нещодавно вони звільнили від росіян селище Урожайне Донецької області.

Ще 17 липня координатор групи "Інформаційний опір" Костянтин Машовець у коментарі РБК-Україна розповів, що нашим військовим вдалося місцями прорвати першу лінію оборони російських військ на півдні.

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти УкраїниКонтрнаступ ЗСУ