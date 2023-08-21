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Оккупанты пытаются укрепить вторую и третью линию обороны на юге, - Гуменюк

Иллюстративное фото: оккупанты пытаются укрепить вторую и третью линию обороны на юге (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россияне хотят при помощи бетонных конструкций и новых окопов усилить свою вторую и третью линию обороны на южном направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Сил обороны юга Натальи Гуменюк в эфире телемарафона.

По ее словам, россияне понимали, что украинские военные будут прорывать их линии обороны, поэтому несколько месяцев они занимались минированием территорий на южном направлении. 

"Сейчас они пытаются уплотнить оборону, в частности, созданием железобетонных конструкций, дополнительно окопаться и глубже укрепиться. Но видим и наблюдаем эту работу уже на втором рубеже обороны. И третий рубеж уже начинает проявлять себя. То-есть они понимают, что через некоторое время им понадобится уже третий", - рассказала она. 

Контрнаступление ВСУ

Напомним, украинские защитники с начала лета продолжают свое наступление на отдельных участках фронта. В частности, они демонстрируют успех на юго-востоке. 

На этом участке фронта бойцы ВСУ смогли деоккупировать ряд населенных пунктов. Недавно они освободили от россиян поселок Урожайное Донецкой области

Еще 17 июля координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец в комментарии РБК-Украина рассказал, что нашим военным удалось местами прорвать первую линию обороны российских войск на юге.

 

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Война России против УкраиныКонтрнаступление ВСУ