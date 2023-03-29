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Окупанти намагаються влаштувати провокації на кордоні України з Білоруссю (перехоплення)

Фото: окупанти намагаються влаштувати провокації на кордоні України з Білоруссю (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Російські військові намагаються влаштувати провокації на українсько-білоруському кордоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Служби безпеки України.

У перехопленні СБУ російський військовий, який "гастролює" вздовж нашого кордону, розповідає про це своєму знайомому.

"Ми в одному місті (у Білорусі, - ред.). Тут теж мутки каламутять... Їздять на провокації... Коротше, з цього боку провокують хохлів, щоб вони, типу, на Білорусь напали. Ну, щоб підключилися, напевно. Нас тисячі півтори тут приїхало", - розповів він.

А його співрозмовник у цей час воює на Донецькому напрямку і чекає, що підрозділ товариша перекинуть на підмогу саме сюди. Однак той спростовує.

"Знову переїжджаємо з місця на місце. Щодня переїзд. По всій Білорусі вже побували. Ми були в одному місті, зараз на кордоні із Польщею переїхали. Біля Польщі", - сказав окупант.

Як зазначили у СБУ, такі дії свідчать про те, що Росія не припиняє спроб втягнути Білорусь безпосередньо у війну проти України й робить це будь-якими способами.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що на початку березня Росія планувала масштабну провокацію на українсько-білоруському кордоні. Для висвітлення подій у Білорусь мав приїхати пропагандист Володимир Соловйов.

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