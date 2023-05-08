Оккупанты пытаются выехать из Запорожской области под видом гражданских, - мэр Мелитополя
Российские военные пытаются покинуть захваченную ими территорию в Запорожской области под видом гражданских, которым разрешили эвакуацию. В связи с этим оккупанты усилили фильтрационные меры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Мелитополя Ивана Федорова в эфире телемарафона.
"Российские военные массово начали переодеваться в гражданские для того, чтобы пытаться бежать из временно оккупированной Запорожской области", - сказал Федоров.
Потому, по его словам, появился еще один способ фильтрации. В частности, в Мелитополе проверяют автомобили гражданских - ищут переодетых военных, которые под шум эвакуации пытаются скрыться.
В некоторых прифронтовых населенных пунктах "предателей" в случае необходимости готовы "эвакуировать" прямо на фронт.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что так называемая эвакуация, объявленная захватчиками на временно оккупированной территории Запорожской области, идет слишком быстро. Есть вероятность, что оккупанты могут готовиться к провокациям.
К тому же захватчики планируют расширить список подлежащих эвакуации городов в Запорожской области.
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