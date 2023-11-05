Окупанти намагаються використовувати ДРГ в Сумській області, - ДПСУ

Росія не припиняє обстріли українських кордонів, від яких особливо потерпають території Чернігівської, Сумської та Харківської областей. До того ж прикордонники фіксують намагання ворога використовувати ДРГ в Сумській області.

Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"На відміну від кордону із Білоруссю ситуація на кордоні з Росією значно інша. Напружена, бо ворог не полишає обстрілів зі свої території України", - наголосив речник.

За його словами, за минулий місяць українські прикордонні наряди зафіксували близько 1800 обстрілів, які Росія здійснила по території України.

"Це по Чернігівській, Сумській та Харківській областях. На додачу до цього по сумському напрямку ворог намагається використовувати ДРГ", - сказав Демченко.

Речник ДПСУ повідомив, що українські воїни розуміють загрозу застосування ДРГ та максимально посилюють свою увагу, у фортифікаційному відношенні укріплюється прикордоння на максимальній близькості до кордону, але проводити інженерні роботи безпосередньо по лінії кордону неможливо через обстріли.

"Для викриття ДРГ застосовують БПлА, які моніторять ситуацію. Під час виявлення диверсантів образу відкривають вогонь, і вони відходять за лінію кордону", - наголосив він.

ДРГ у Сумській області

Буквально 12 жовтня ДРГ окупантів намагалася прорватися через кордон України в Сумській області та потрапити на об'єкт критичної інфраструктури. Отримавши відсіч, росіяни відійшли із втратами. ДРГ складалася із восьми осіб.

До цього, 11 жовтня, в Центрі національного спротиву попереджали, що спецпідрозділи головного управління Генштабу ЗС РФ прибули до Бєлгородської області для організації диверсій на території України з боку Сумської області.

Нагадаємо, у зв'язку з постійними обстрілами та спробами проривів ворожих ДРГ у Сумській області, яка межує з Брянською, Курською та Білгородською областями РФ, запровадили евакуацію з прикордонних населених пунктів, розташованих у 5-кілометровій зоні від кордону з країною-агресором.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.