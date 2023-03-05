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Окупанти намагаються створити умови для наступу на півдні, - Генштаб

Ілюстративне фото: окупанти намагаються створити умови для наступу на півдні (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські солдати намагаються підготувати наступ на окремих ділянках Запорізької та Херсонської областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ у Facebook.

"На Запорізькому та Херсонському напрямках противник веде оборону, на окремих ділянках намагається створити умови для переходу в наступ", - йдеться у повідомленні військового командування.

Нагадаємо, наприкінці січня українські військові фіксували спроби окупантів посилити бойові дії на Запорізькому напрямку.

Також ми писали, що, за словами спікера об'єднаного прес-центру сил оборони Таврійського напрямку Олексія Дмитрашковського, окупанти хочуть наступати в Запорізькій області, але в них поки що немає такої можливості.

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Херсонська областьЗапорожская областьГенштаб ВСУВійна Росії проти України