Оккупанты пытаются создать условия для наступления на юге, - Генштаб

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Facebook .

"На Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет оборону, на отдельных участках пытается создать условия для перехода в наступление", - сказано в сообщении военного командования.

Напомним, в конце января украинские военные фиксировали попытки оккупантов усилить боевые действия на Запорожском направлении.

Также мы писали, что, по словам спикера объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Алексея Дмитрашковского, оккупанты хотят наступать в Запорожской области, но у них пока нет такой возможности.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.