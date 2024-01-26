Окупанти намагаються розвинути наступ на Часів Яр і в напрямку Сіверська, - Сирський

Воєначальник розповів, що сьогодні, 26 січня, вчергове був безпосередньо в районах ведення бойових дій, і заслухав командирів бригад щодо поточної обстановки.

На Сіверському напрямку інтервенти продовжують наступальні дії з метою покращити своє тактичне положення і створити умови для розвитку наступу в напрямку Сіверська.

"Силами штурмових груп за активної підтримки мінометних та артилерійських розрахунків намагається безуспішно атакувати на напрямку Кремінна, Григорівка", - розповів Сирський.

При цьому генерал зазначив, що противник власні невдачі в наступальних діях компенсує збільшенням інтенсивності вогневого впливу.

"Зокрема, протягом двох останніх днів активно обстрілює місто з реактивної артилерії, застосовує удари авіації та дронів-камікадзе", - повідомив він.

На Бахмутському напрямку окупанти ведуть наступальні дії, намагаючись прорвати оборону українських захисників північніше та західніше Бахмута, та розвинути наступ на Часів Яр.

Сирський додав, що ворог проводить перегрупування своїх сил і засобів та застосовує підрозділи "добровольчого корпусу". Також противник безуспішно намагається відновити втрачене положення в районах Кліщіївки та Андріївки.

"Через відсутність тактичних успіхів на окремих напрямках ворог тимчасово перейшов до оборонних дій, разом з тим утримує штурмові групи в готовності до ведення наступальних дій", - розповів генерал-полковник.

Оцінка ситуації та оперативні рішення

При цьому Сирський зауважив, що штаби Сил оборони та командири "вчасно реагують на будь-які зміни оперативної ситуації".

Під час відвідання позиції військових на Східному фронті була спільно проведена оцінка "запропонованих рішень на подальші дії".

"Уточнили окремі завдання та прийняли низку рішень для підвищення результативності вогневого ураження ворога. Наразі робимо ставку на виявлення важливих об'єктів окупантів засобами розвідки, нанесення точних вогневих ударів, застосування дронів-камікадзе та захист наших позицій за допомогою засобів радіоелектронної боротьби", - повідомив Сирський.

Він також наголосив, що попри те, що метою ЗСУ є завдання максимальних втрат противнику, "головним приорітетом для нас завжди є збереження життя наших воїнів".

"Продовжуємо тримати оборону та нищити ворога на всіх напрямках", - заявив генерал.

Генерал Олександр Сирський і командири на позиціях на Східному фронті (фото: t.me/osirskiy)

Ситуація на фронті

У сьогоднішньому вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ повідомлялося, що Сили оборони продовжують утримувати позиції на лівобережжі Дніпра, відбили атаки росіян поблизу Тернів (Донецька область). При цьому російські загарбники намагаються покращити своє тактичне положення на Мар'їнському напрямку.

У військовому командуванні додали, що оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Протягом доби відбулось 94 бойових зіткнення.

Нагадаємо, днями російські джерела, включно з Міністерством оборони, стверджували, що війська РФ нібито захопили Веселе (на північний схід від Бахмута), але ISW не знайшло візуального підтвердження цієї заяви.

Додамо, на початку цього тижня командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський розповів, що на Бахмутському та Сіверському напрямку в Донецькій області обстановка залишається вкрай напруженою.

Детальніше про те, що відбувається в Авдіївці, де тиснуть росіяни та чи є нові загрози для ЗСУ на фронті, - читайте в матеріалі РБК-Україна.