Окупанти намагаються перерізати дороги до Бахмута і наступати у Кремінної: карти боїв ISW

Російські військові намагаються перерізати шляхи сполучення до Бахмута Донецької області. Також активізують наземні атаки у Луганській та на сході Харківської областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

Луганський напрямок: війська РФ повільно наступають до Білогорівки

Окупанти 10 лютого продовжували наступальні операції на північний захід від Сватового. За повідомленням Генштабу України, ЗСУ відобразили атаки російських військ у районі населених пунктів Гряниківка (54 км на північний захід від Сватового) та Масютівка (51 км на північний захід від Сватового) у Харківській області, а також Стельмахівка Луганської області (15 км до на захід від Сватового).

У Міноборони РФ заявили, що зайняли Дворічне Харківської області (53 км на північний захід від Сватового), хоча візуальних підтверджень цього твердження експерти ISW не виявили.

Ймовірно, окупанти концентрують сили на північний захід від Сватового і, ймовірно, мають намір захопити Дворічне найближчими тижнями. Населений пункт розташований на перетині траси Р79, що веде на південний захід до Куп'янська, і траси Т2114, що веде на північний захід до Великого Бурлука.

Крім того, російські сили продовжили наступальні операції у районі Кремінної. За даними російських блогерів, окупанти продовжують позиційні наступальні операції в районі Білогорівки (12 км на південь від Кремінної). Проте ISW не зафіксувала жодних візуальних підтверджень присутності російських сил у Білогорівці.

Донецький напрямок: окупанти намагаються перерізати траси, що ведуть до Бахмута

Окупанти не припиняють наземні атаки навколо Бахмута. Російські джерела стверджували, що взяли під контроль траси Т0504 Костянтинівка – Годин Яр – Бахмут та Е40 Бахмут – Слов'янськ.

Декілька блогерів стверджували, що бойовики ПВК "Вагнера" прорвали українські оборонні рубежі у напрямку Ступоцького (приблизно за 12 км на захід від Бахмута). Російські джерела також повідомляли про тяжкі бої на північ від Бахмута в районі траси E40.

Також 10 лютого окупанти зробили спробу наступу в районі Авдіївка-Донецьк. ЗСУ відбили атаки російських військ у районі Авдіївки та Красногорівки. Українські військові також відбили наступ російських військ поблизу Пречистівки (35 км на південний захід від Донецька).

Південний напрямок: окупанти витісняють сили ПВК "Вагнера" у Запорізьку область

Згідно з російськими ЗМІ, окупанти атакували Новоданилівку Запорізької області. Російське джерело також скаржилося, що війська РФ припинили наступ на запорізькому напрямку після успіхів, до яких вони не були готові.

Повідомлялося також, що бойовиків "Вагнера" перекинули до Мирного Запорізької області для поповнення бойових втрат. Таким чином, російське командування намагається витіснити сили ПВК у позбавлені пріоритету райони на лінії фронту.