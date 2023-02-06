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Окупанти намагаються оточити місто, але ми протидіємо: Зеленський про ситуацію у Бахмуті

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Збройні сили України протидіють спробам окупантів оточити Бахмут у Донецькій області та зламати оборону міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

"Особлива увага - Бахмуту. Нашому захисту, спробам окупанта оточити місто і зламати там нашу оборону. Протидіємо", - йдеться у заяві.

Президент подякував кожному воїну, який своєю стійкістю забезпечує цю протидію.

"Окремо сьогодні відзначу бійців 54-ї та 93-ї окремих механізованих бригад, 15-го окремого батальйону 128-ї гірсько-штурмової бригади. Я дякую вам, воїни, за вашу хоробрість і незламність, за дуже потрібну Україні стійкість", - додав глава держави.

Нагадаємо, що Бахмут та район українські військові готували до оборони завчасно. Ця місцевість має певні особливості рельєфу - місто оточене панівними висотами та пагорбами, які самі по собі є перешкодою для ворога.

Раніше заступник міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що весь минулий тиждень російські військові намагалися прорвати оборону Бахмута і посилити наступ на Лиманському напрямку, але отримали відсіч.

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Володимир ЗеленськийРосійська ФедераціяДонбасДонецька областьБахмутЗбройні сили УкраїниВійна в Україні